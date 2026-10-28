Россия ночью атаковала Украину баллистикой и 88 БПЛА, ПВО обезвредила 31 из 38 реактивных дронов
Силы ПВО обезвредили 71 российский дрон из 88 в ночь на 28 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)
В ночь на среду, 28 октября, войска страны-агрессора России атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М/С-400 и 88 ударными БПЛА типа Shahed (38 из них — реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, а также дронами-имитаторами Пародия. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Силы противовоздушной обороны нейтрализовали 71 российский дрон, 31 из которых — реактивный. По состоянию на 08:00 несколько ударных беспилотников все еще находились в воздухе, боевая работа продолжалась.
В результате атаки, по данным Воздушных сил, были зафиксированы попадания в восьми местах, а также падение сбитых целей и обломков — в двух.
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