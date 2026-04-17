Войска РФ ночью атаковали Украину баллистической ракетой и более 170 дронами

Метро в Киеве во время массированной атаки РФ 16 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Войска страны-агрессора России ночью в пятницу, 17 апреля, атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М и 172 ударными БпЛА типа Shahed , Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 120 из них — шахеды. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона Украины, предварительно, обезвредила 147 российских дронов на севере, юге и востоке страны.

В результате атаки зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БпЛА на восьми локациях, а также падение сбитых воздушных целей и обломков — на четырех локациях.

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В Воздушных силах ВСУ предупредили, что российская атака по состоянию на 08:00 продолжается, в небе остаются несколько вражеских БпЛА.

Ночью 17 апреля Россия атаковала шахедами Чернигов, в результате чего город остался частично без электроэнергии.

Утром войска РФ нанесли удар по Днепру, повреждено транспортное предприятие и троллейбус.