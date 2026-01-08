Россия ночью атаковала Украину почти 100 дронами, зафиксировано попадание 27 БпЛА

8 января, 08:33
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Силы ПВО обезвредили 70 российских дронов ночью 8 января 2026 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Силы ПВО обезвредили 70 российских дронов ночью 8 января 2026 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Войска страны-агрессора России с вечера 7 января атаковали Украину 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 70 из них — шахеды. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в четверг, 8 января.

По состоянию на 08:00 четверга противовоздушная оборона обезвредила 70 российских дронов на востоке и юге страны.

В результате атаки зафиксировано попадание 27 беспилотников на 13 локациях, а также падение сбитых целей и обломков — на одной локации.

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Вечером 7 января страна-агрессор Россия массированно атаковала дронами критическую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего регионы почти полностью обесточены, исчезло водоснабжение, сообщало Минэнерго.

В частности, в Днепропетровской области повреждена инфраструктура в трех районах. Тяжелая ситуация в Кривом Роге, где без света почти 30 тыс. жителей. По словам Александра Вилкула, Россия осуществила одну из крупнейших комбинированных атак на город за все время полномасштабного вторжения.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Воздушные силы Вооруженных сил Украины атака шахедов ПВО Дроны Война России против Украины

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