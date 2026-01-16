РФ ночью атаковала Украину 76 дронами, 19 из них попали на девяти локациях

16 января, 08:53
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Силы ПВО обезвредили над Украиной 53 БпЛА из 76 ночью 16 января 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Силы ПВО обезвредили над Украиной 53 БпЛА из 76 ночью 16 января 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Войска страны-агрессора России ночью в пятницу, 16 января, атаковали Украину 76 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 50 из них — шахеды, в том числе реактивные.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона обезвредила, предварительно, 53 российских дрона. В результате атаки зафиксировано попадание 19 БпЛА на девяти локациях, падение сбитых целей и обломков — на одной локации.

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Российская атака дронами продолжается, в небе над Украиной остаются несколько БпЛА, предупредили Воздушные силы.

Ночью в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за атаки шахедами и угрозы баллистики. Утром в столице слышали взрывы, сообщалось о работе ПВО по БпЛА.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Война России против Украины атака шахедов Дроны ПВО Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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