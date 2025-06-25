Ночная атака шахедами: ПВО обезвредила 52 российских БпЛА из 71

25 июня, 09:26
Противовоздушная оборона сбила 32 дрона, еще 20 — локально потеряны 25 июня 2025 года (Фото: Генштаб ВСУ)

Войска страны-агрессора России в ночь на среду, 25 июня, атаковали Украину 71 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотником-имитатором различных типов. Воздушные силы ВСУ сообщили, что ПВО обезвредила 52 дрона.

Россияне запускали дроны с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск РФ и из Крыма. Противовоздушная оборона сбила 32 БпЛА, еще 20 — локально потеряны или подавлены РЭБ на востоке, юге и севере страны.

По данным Воздушных сил, в результате атаки зафиксировано попадание шахедов в шести локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее 25 июня сообщалось, что россияне ночью нанесли удары дронами по Харькову, в результате чего пострадал один человек. Также оккупанты ударили по Запорожью, где пострадали два человека и повреждены дома.

