ПВО ночью сбила две российские ракеты из 35: основной целью стали Киев и область

Взрывы в Киеве во время массированного обстрела со стороны РФ 1 августа 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Основным направлением ночного удара, по данным военных, стала Киевская область. Также были атакованы Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Полтавская области.

Россия нанесла удар с использованием 220 средств воздушного нападения:

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4 противокорабельных ракет Циркон/Оникс;

27 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

2 противорадиолокационные ракеты Х-31 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

185 ударных БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивных), Гербера, Италмас, Бандероль и дронов-имитаторов Пародия.

Противовоздушная оборона нейтрализовала 156 целей: 154 беспилотника, одну ракету Искандер-М/С-400 и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69.

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В результате атаки зафиксированы попадания 4 противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 ударных БПЛА в 21 локации, а падение сбитых целей и обломков — в двух местах. Еще три ракеты не достигли своих целей, сообщают Воздушные силы.

Ракетный удар по Киеву 1 августа — что известно

В ночь на 1 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами — уже второй раз за последние дни после массированной атаки 30 июля. В результате атаки в ряде районов возникли пожары. В Соломенском районе частично разрушен пятиэтажный дом. В Дарницком районе, где погибли семь человек, произошли пожары и разрушения в административном и нежилом зданиях.

По последним данным КГГА, в столице погибли девять человек, среди них — полицейский. Пострадали 30 человек, в том числе четверо детей.