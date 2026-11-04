Войска РФ ночью атаковали Украину более чем 300 дронами

Силы ПВО обезвредили 272 БПЛА РФ в ночь на 4 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на среду, 4 ноября, войска страны-агрессора России атаковали Украину 310 ударными БПЛА типа Shahed (81 из которых — реактивные), а также дронами Гербера и имитаторами Пародия, сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона Украины нейтрализовала 272 российских дрона, в том числе 64 реактивных. Более 20 беспилотников остаются в воздухе, боевая работа продолжается, сообщили в Воздушных силах.

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В результате ночной атаки зафиксированы попадания в 19 местах, а также падение сбитых целей и обломков — в 15 местах.

Ночью сообщалось об атаке БПЛА на Ровненскую область; зафиксировано попадание в частный дом. В Одессе в результате российского удара горел торговый центр. Также последствия обстрела фиксируют в Полтаве и Кременчуге.

3 ноября Укрэнерго заявило об одной из самых масштабных российских атак на энергетику Украины. За сутки россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергообъекты, использовав «беспрецедентное количество средств поражения». В ряде регионов, в частности, в Киеве и области, были введены аварийные отключения света.