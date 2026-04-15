Войска РФ ночью атаковали Украину тремя баллистическими ракетами и 324 дронами

Обломки в Днепре после атаки РФ ночью 15 апреля 2026 года (Фото: Днепропетровская ОВА)

Войска страны-агрессора России ночью в среду, 15 апреля, нанесли удар по Украине тремя баллистическими ракетами Искандер-М и 324 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 250 из них — шахеды.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона Украины сбила и обезвредила 309 российских дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

По данным Воздушных сил, в результате ночного обстрела зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на девяти локациях, а также падение сбитых целей и обломков на 10 локациях.

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По состоянию на 07:00 в воздушном пространстве Украины остаются несколько российских беспилотников, предупредили военные.

Ночью в ряде областей Украины раздавались взрывы из-за российской атаки дронами и ракетами. В Запорожье погибла 74-летняя женщина, войска РФ нанесли удар по остановке, повреждены автостоянка, предприятие и близлежащие жилые дома.

Также РФ ударила по центру Днепра, повреждена девятиэтажная новостройка, возник пожар в админздании, пострадали три человека.