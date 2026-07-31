Российские войска ночью атаковали Украину более чем 250 дронами

Силы ПВО обезвредили 195 российских шахедов и других дронов 31 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на пятницу, 31 июля, войска страны-агрессора России атаковали Украину 255 ударными БПЛА типов шахед , Гербера, Италмас и дронами-имитаторами Пародия. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали, по предварительным данным, 195 российских дронов на севере, юге и востоке страны. В результате атаки, по данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падение обломков — в четырех местах.

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По состоянию на 08:00 российская атака продолжалась, в небе над Украиной оставались российские дроны, предупредили военные.

Ночью в ряде областей Украины звучала воздушная тревога и гремели взрывы. В пригороде Харькова российский беспилотник атаковал почтовый терминал. Также россияне нанесли удары по Запорожью.