Ночью российские войска атаковали Украину почти 230 дронами

6 ноября, 08:52
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Силы ПВО обезвредили 196 российских БПЛА из 227 (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Силы ПВО обезвредили 196 российских БПЛА из 227 (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

В ночь на пятницу, 6 ноября, войска страны-агрессора России атаковали Украину 227 ударными БПЛА типа Shahed (86 из них — реактивные), а также дронами Гербера и имитаторами Пародия. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона нейтрализовала 196 российских дронов, 70 из которых — реактивные. Воздушные силы ВСУ предупредили, что в воздухе все еще находятся около 15 ударных БПЛА, боевая работа продолжается.

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В результате атаки зафиксированы попадания в 14 местах, а также падение сбитых целей и обломков — в восьми местах.

Ночью российские БПЛА атаковали ряд украинских регионов, в частности, Днепропетровскую, Винницкую и Киевскую области. В Белой Церкви сообщалось об атаке на энергообъект.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   ПВО Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины атака шахедов атака дронами

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