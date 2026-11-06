Ночью российские войска атаковали Украину почти 230 дронами

В ночь на пятницу, 6 ноября, войска страны-агрессора России атаковали Украину 227 ударными БПЛА типа Shahed (86 из них — реактивные), а также дронами Гербера и имитаторами Пародия. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона нейтрализовала 196 российских дронов, 70 из которых — реактивные. Воздушные силы ВСУ предупредили, что в воздухе все еще находятся около 15 ударных БПЛА, боевая работа продолжается.

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В результате атаки зафиксированы попадания в 14 местах, а также падение сбитых целей и обломков — в восьми местах.

Ночью российские БПЛА атаковали ряд украинских регионов, в частности, Днепропетровскую, Винницкую и Киевскую области. В Белой Церкви сообщалось об атаке на энергообъект.