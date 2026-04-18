Российские войска ночью атаковали Украину более 200 БпЛА, есть попадания 28 дронов

18 апреля, 09:14
Google Читайте NV в Google
Силы ПВО Украины обезвредили 190 российских дронов ночью 18 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Силы ПВО Украины обезвредили 190 российских дронов ночью 18 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Войска страны-агрессора России ночью в субботу, 18 апреля, атаковали Украину 219 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 150 из них — шахеды. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона, предварительно, обезвредила 190 российских дронов на севере, юге и востоке страны. В результате атаки зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых целей и обломков — на девяти локациях.

Реклама

Воздушные силы ВСУ предупредили, что российская атака продолжается, по состоянию на 08:00 в небе над Украиной остаются несколько вражеских БпЛА.

Читайте также:
«Новый уровень сложности»: частная украинская ПВО впервые сбила реактивный шахед на скорости более 400 км/ч — видео

Ночью войска РФ ударили по порту в Одесской области, возник пожар, пострадал один человек, сообщали в ОВА.

Также оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам Черниговской области, 380 тысяч семей остались без света.

В Запорожье в результате ночной атаки поврежден объект инфраструктуры, частные дома и автомобили.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Воздушные силы Вооруженных сил Украины Война России против Украины атака шахедов шахеды ПВО

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies