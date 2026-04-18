Российские войска ночью атаковали Украину более 200 БпЛА, есть попадания 28 дронов

Войска страны-агрессора России ночью в субботу, 18 апреля, атаковали Украину 219 ударными БпЛА типа Shahed , Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 150 из них — шахеды. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона, предварительно, обезвредила 190 российских дронов на севере, юге и востоке страны. В результате атаки зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых целей и обломков — на девяти локациях.

Реклама

Воздушные силы ВСУ предупредили, что российская атака продолжается, по состоянию на 08:00 в небе над Украиной остаются несколько вражеских БпЛА.

Ночью войска РФ ударили по порту в Одесской области, возник пожар, пострадал один человек, сообщали в ОВА.

Также оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам Черниговской области, 380 тысяч семей остались без света.

В Запорожье в результате ночной атаки поврежден объект инфраструктуры, частные дома и автомобили.