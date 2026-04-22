Ночная атака шахедами: Россия ударила по Украине более 200 дронами

Войска страны-агрессора России ночью в среду, 22 апреля, атаковали Украину 215 ударными БпЛА типа Shahed , Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 140 из них — шахеды.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона, предварительно, обезвредила 189 российских дронов на севере, юге и востоке страны. В результате атаки зафиксировано попадание 24 БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков — на шести локациях.

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По состоянию на 08:00 российская атаки продолжается, в небе над Украиной остаются вражеские дроны, предупреждают Воздушные силы.

Ранее сообщалось, что 22 апреля Россия атаковала Днепр, повреждены дома и авто. В Одессе в результате атаки шахедами ночью и утром повреждена портовая инфраструктура, пострадавших нет.

Также сообщалось об ударе по Запорожью, в результате чего погиб один человек, информировала ОВА. Вице-премьер Алексей Кулеба писал, что оккупанты ударили по поезду на станции Запорожье — Левое, погиб помощник машиниста.