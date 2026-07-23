Российские войска ночью атаковали Украину шестью ракетами и 168 дронами

Силы ПВО Украины сбили две ракеты Х-59/69 и обезвредили 154 БПЛА в ночь на 23 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)

В ночь на четверг, 23 июля, войска страны-агрессора России атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М, пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 168 ударными БПЛА типов шахед , Гербера, Италмас, а также дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Силы противовоздушной обороны, по предварительным данным, уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 154 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

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В результате атаки зафиксированы попадания баллистической ракеты, трех ракет Х-59/69 и семи дронов в девяти локациях, а также падение сбитых целей и обломков — в четырех местах.

По состоянию на 07:30 российская атака продолжалась — в воздушном пространстве оставались российские БПЛА, предупредили Воздушные силы.

Ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. В частности, Россия снова атаковала Одессу — в городе есть разрушения. Также ночью оккупанты нанесли удар по двум АЗС в Сумах.