Российские войска ночью атаковали Украину 156 дронами, есть попадания 16 БпЛА

Российский шахед в небе над Киевом 9 января 2026 года (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

Войска страны-агрессора России ночью в понедельник, 12 января, атаковали Украину 156 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, примерно 110 из них — шахеды. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона, предварительно, обезвредила 135 российских дронов на севере, юге, востоке и центре страны.

В результате атаки зафиксировано попадание 16 БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых целей и обломков — на двух локациях.

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Воздушные силы добавили, что по состоянию на 08:00 российская атака продолжается, в небе остаются несколько российских беспилотников.

Ночью Россия нанесла удар по Одессе, в результате чего в городе повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома. В Пересыпском районе частично пропал свет.

Также в результате атаки шахедами возник пожар в нежилом здании в Киеве, взрывная волна повредила окна в жилом доме.