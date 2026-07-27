Российские войска ночью атаковали Украину 147 дронами

27 июля, 08:31
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Силы ПВО Украины обезвредили 123 российских БПЛА из 147 в ночь на 27 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Силы ПВО Украины обезвредили 123 российских БПЛА из 147 в ночь на 27 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на понедельник, 27 июля, войска страны-агрессора России атаковали Украину 147 ударными БПЛА типов шахед, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия, сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона нейтрализовала 123 российских БПЛА на севере, юге и востоке страны. В результате атаки зафиксировано попадание 21 дрона в 10 местах, а также падение сбитых целей и обломков — в семи местах.

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Воздушные силы ВСУ предупреждают, что российская атака БПЛА утром 27 июля продолжается.

В ночь на 27 июля в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА; сообщалось о российском ударе по Днепру, а также об атаке на Запорожье, где погиб один человек.

26 июля российские оккупанты нанесли удар реактивным беспилотником по супермаркету АТБ в Чернигове, погибли два человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще два беспилотника атаковали СТО и склад. По последним данным, пострадали 25 человек.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО Война России против Украины атака шахедов

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