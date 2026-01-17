Российские войска ночью атаковали Украину 115 дронами, есть попадания 16 БпЛА

17 января, 08:10
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Украинская ПВО обезвредила 96 российских дронов, атаковавших Украину ночью 17 января 2026 года (Фото: ГСЧС)

Украинская ПВО обезвредила 96 российских дронов, атаковавших Украину ночью 17 января 2026 года (Фото: ГСЧС)

Войска страны-агрессора России ночью в субботу, 17 января, атаковали Украину 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 75 из них — шахеды, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона обезвредила 96 российских дронов на севере, юге и востоке страны. В результате атаки зафиксировано попадание 16 БпЛА на 11 локациях и падение сбитых целей и обломков — на двух локациях.

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Воздушные силы ВСУ сообщили, что по состоянию на 07:30 российская атака шахедами продолжается, в небе над Украиной остаются несколько БПЛА.

Ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА, в частности, в Киеве включали сирены дважды за ночь.

В Запорожье в результате атаки шахедами возник пожар на объекте инфраструктуры.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   атака шахедов Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО шахеды Дроны

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