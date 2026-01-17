Российские войска ночью атаковали Украину 115 дронами, есть попадания 16 БпЛА
Украинская ПВО обезвредила 96 российских дронов, атаковавших Украину ночью 17 января 2026 года (Фото: ГСЧС)
Войска страны-агрессора России ночью в субботу, 17 января, атаковали Украину 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 75 из них — шахеды, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Противовоздушная оборона обезвредила 96 российских дронов на севере, юге и востоке страны. В результате атаки зафиксировано попадание 16 БпЛА на 11 локациях и падение сбитых целей и обломков — на двух локациях.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что по состоянию на 07:30 российская атака шахедами продолжается, в небе над Украиной остаются несколько БПЛА.
Ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА, в частности, в Киеве включали сирены дважды за ночь.
В Запорожье в результате атаки шахедами возник пожар на объекте инфраструктуры.