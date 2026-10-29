Российские войска ночью атаковали Украину более чем 110 дронами

Силы ПВО обезвредили 97 российских дронов из 112 в ночь на 29 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на четверг, 29 октября, войска страны-агрессора России атаковали Украину 112 ударными БПЛА типа Shahed (40 из которых — реактивные), а также беспилотниками Гербера и дронами-имитаторами Пародия, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Силы противовоздушной обороны нейтрализовали 97 российских дронов, 30 из которых — реактивные. По состоянию на 08:00 в воздухе находилось около семи ударных беспилотников, боевая работа продолжается, говорится в сообщении.

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В результате атаки, по данным Воздушных сил, зафиксированы попадания БПЛА в семи местах, а также падение сбитых целей и обломков — в пяти местах.

Ночью 29 октября войска РФ нанесли удары по Харькову, было попадание в учебное заведение.

Также сообщалось об ударе по предприятию в Ровненской области, погиб один человек.