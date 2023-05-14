«Помешанный символизм». Россия ударила по Тернополю, откуда TVORCHI, чтобы перебить послевкусие падения самолетов на Брянщине — политолог 14 мая, 13:17 NV Премиум Выступление группы TVORCHI на Евровидении (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Почему россияне ударили по Тернополю этой ночью, в эфире Radio NV объяснил политолог Игорь Рейтерович.

«Они ударили по городу, откуда происходит группа, участвовавшая от Украины [в Евровидении]. Я думаю, что здесь, конечно, есть этот их помешанный, совершенно ненормальный, какой-то болезненный символизм. Неоднократно это подтверждалось раньше. И в некоторой степени они таким образом пытались перебить это послевкусие информационное от того, что произошло на Брянщине - после падения этих вертолетов и самолетов», — говорит Рейтерович.

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В то же время, добавляет эксперт, желаемого эффекта от ударов россияне не получили:

«Получилось у них, как всегда, не очень. Хотя исключительно привязываться к тому, что это какой-то элемент мести, не стоит. Они же это делали много раз и раньше, но здесь в какой-то степени совпало. И это, кстати, не повлекло того эффекта, на который рассчитывало, например, военное руководство, когда отдавало подобные приказы. Потому что даже значительная часть россиян на это отреагировала, как откровенное желание замылить глаза».

А вторым последствием, по мнению политолога, стало то, что россияне стали акцентировать внимание на том, что их военное руководство стало выглядеть смешно:

«Они писали о том, что "ваш ответ, по сравнению с тем, что было, это ничто. Вы смешно выглядите, когда запускаете дроны, которые украинцы уже сбивают на 90%, а иногда и на 100%". То есть, это уже не имело такого эффекта. "А мы потеряли четыре летательных средства, которые стоят, во-первых, колоссальных денег, а во-вторых, они были сбиты на территории непосредственно России". Потому информационно этот кейс Россия проиграла полностью», — объяснил Рейтерович разочарование россиян.

Это, по его словам, посеяло еще больше уныния, пессимизма как среди российских военных, так и среди граждан, поскольку они теперь растерянными выглядят.

В ночь с 13 на 14 мая в Ливерпуле (Великобритания) состоялся гранд-финал 67-го Международного песенного конкурса Евровидение.

Украину представляла группа TVORCHI из Тернополя.

Именно в эту ночь россияне дважды за ночь атаковали Тернополь крылатыми ракетами. Россия разрушила два и повредила еще 12 дачных домов. Обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и девять грузовиков.

Незадолго до этого вражеский снаряд попал в промзоне города в складские помещения.

