Во время российской атаки на Киев 24 июля было уничтожено предприятие Terminal Autonomy, которое пренадлежит США , сообщает The Guardian . По информации издания, пострадавших в результате удара не было.

Издание предполагает, что, по всей видимости, это первый случай, когда РФ нанесла удар по американской компании в ходе полномасштабной войны против Украины.

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По словам источника издания, Terminal Autonomy производит высокоточные беспилотники для нанесения ударов вглубь РФ с системами наведения, устойчивыми к российским РЭБ. В частности, речь идет о БПЛА AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet.

Термин «терминальная автономия» относится к заключительной фазе атаки беспилотника-камикадзе, на которой искусственный интеллект берет на себя управление оружием после того, как обороняющиеся силы глушат радиоволны или мобильную связь.

Согласно документам, компания была зарегистрирована в Делавэре в 2023 году. На сайте компании говорится, что в их продукте используется искусственный интеллект.

«Мы используем управляемые искусственным интеллектом барражирующие боеприпасы и высокоточные боеприпасы, которые уже находятся на службе против вражеских объектов на передовой», — говорится в сообщении.

Американская компания не ответила на запорос о комментарии. Министерство обороны Украины также не предоставило комментариев The Guardian по поводу этой атаки.

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи заявил, что для России не имеет значения, кому принадлежит производственный объект.

«Россиянам безразлично, кто владеет производственным предприятием. Оно все равно является законной целью. Им все равно, американское оно или нет», — сказал он.

Ранее об атаке на это предприятие сообщили российские пропагандисты со ссылкой на министерство обороны РФ.

Утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М / С-400, одну из которых удалось перехватить силам ПВО.

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Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по одному из частных полигонов в Бучанском районе, где проходила выставка продукции оборонного назначения. Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне ударили по месту, где находились представители оборонной промышленности.

В результате атаки на месте погибли 10 человек, еще около 100 пострадали. В Бучанском районе повреждены десятки частных домов и автомобилей.

В Генштабе ВСУ заявили, что комплекс, где проходила выставка, не находился в зоне ответственности Сил обороны.