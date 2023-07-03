Россияне атаковали Сумы. В центре города поврежден жилой дом 3 июля, 11:48 Мэр Сум сообщил о работе ППО в городе (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Мэр Сум Александр Лысенко во время российской атаки на регион в понедельник, 3 июля, сообщил, что в городе работает противовоздушная оборона. Суспільне пишет о повреждении жилого дома.

В 11:06 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения оккупантами ударных дронов в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

За несколько минут до этого Суспільне сообщило о взрывах в Сумах — работала ПВО. Вскоре журналисты заявили о повреждении в результате атаки дома в центре города.

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В Сумской ОВА призывают жителей оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

