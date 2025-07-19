Армия РФ ударила по Синельниковскому району Днепропетровской области: погибли два человека
Россия атаковала Синельниковский район Днепропетровской области 19 июля (фото иллюстративное) (Фото: via Думская / Telegram)
В субботу, 19 июля, российская армия нанесла удар по Васильковской громаде Синельниковского района Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Отмечается, что в результате атаки также пострадали амбулатория, школа, учреждение культуры и частные дома, загорелись автомобили.
Последствия атаки уточняются.
В ночь на 19 июля в Киеве, Одессе и Павлограде Днепропетровской области раздавались взрывы. В результате российского удара в Одессе погиб один человек, в 9-этажном жилом доме вспыхнул пожар.
Павлоград пережил самую массированную атаку РФ. В городе повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажка.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате массированного удара РФ пострадали 10 регионов: Донецкая, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Житомирская области.
По данным Воздушных сил, российская армия запустила по Украине 344 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, а также 35 ракет.
Противовоздушная оборона сбила 208 средств воздушного нападения противника:
- 185 шахидов;
- семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- семь баллистических ракет Искандер-К;
- девять крылатых ракет Х-101.