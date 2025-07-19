Армия РФ ударила по Синельниковскому району Днепропетровской области: погибли два человека

В субботу, 19 июля, российская армия нанесла удар по Васильковской громаде Синельниковского района Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Отмечается, что в результате атаки также пострадали амбулатория, школа, учреждение культуры и частные дома, загорелись автомобили.

Последствия атаки уточняются.

В ночь на 19 июля в Киеве, Одессе и Павлограде Днепропетровской области раздавались взрывы. В результате российского удара в Одессе погиб один человек, в 9-этажном жилом доме вспыхнул пожар.

Павлоград пережил самую массированную атаку РФ. В городе повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате массированного удара РФ пострадали 10 регионов: Донецкая, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Житомирская области.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила по Украине 344 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, а также 35 ракет.

Противовоздушная оборона сбила 208 средств воздушного нападения противника: