Армия РФ ударила по Синельниковскому району Днепропетровской области: погибли два человека

19 июля, 13:58
Поделиться:
Россия атаковала Синельниковский район Днепропетровской области 19 июля (фото иллюстративное) (Фото: via Думская / Telegram)

Россия атаковала Синельниковский район Днепропетровской области 19 июля (фото иллюстративное) (Фото: via Думская / Telegram)

В субботу, 19 июля, российская армия нанесла удар по Васильковской громаде Синельниковского района Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Отмечается, что в результате атаки также пострадали амбулатория, школа, учреждение культуры и частные дома, загорелись автомобили.

Реклама

Последствия атаки уточняются.

Читайте также:
РФ массированно атаковала дронами Днепр. Вспыхнули пожары, повреждены предприятия, один погибший и пятеро пострадавших — фото

В ночь на 19 июля в Киеве, Одессе и Павлограде Днепропетровской области раздавались взрывы. В результате российского удара в Одессе погиб один человек, в 9-этажном жилом доме вспыхнул пожар.

Павлоград пережил самую массированную атаку РФ. В городе повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате массированного удара РФ пострадали 10 регионов: Донецкая, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Житомирская области.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила по Украине 344 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, а также 35 ракет.

Противовоздушная оборона сбила 208 средств воздушного нападения противника:

  • 185 шахидов;
  • семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • семь баллистических ракет Искандер-К;
  • девять крылатых ракет Х-101.
Редактор: Юлия Завадская

Теги:   синельниковский район Днепропетровская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies