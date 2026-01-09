Дым поднимается над Киевом после ударов российских беспилотников и ракет в ночь на 9 января (Фото: REUTERS/Stringer)

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что страна-агрессор Россия в ночь на 9 января целенаправленно атаковала районные котельные.

«На этот раз враг целенаправленно атаковал районные котельные — это энергетический террор и попытка превратить зиму в оружие», — написала она в своем Telegram-канале.

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Свириденко сообщила, что заслушала доклады МВД, Минэнерго, Минразвития относительно последствий массированного обстрела РФ и непогоды.

Премьер отметила, что российские войска наносили удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре Киева и других городов почти пять часов.

В Киеве в отдельных районах есть перебои с электро- и водоснабжением из-за повреждения подстанций, линий и объектов генерации. Продолжаются работы для запитки более 500 тысяч потребителей.

В столице вынужденно применяются аварийные и почасовые отключения, на продолжительность которых влияет и снижение температуры.

В результате российского обстрела также обесточен Славутич Черниговской области. Энергетики уже восстанавливают свет для около 3 тысяч абонентов, отметила Свириденко.

Она добавила, что в отдельных населенных пунктах в большинстве областей зафиксированы обесточивания из-за непогоды. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. По последним данным, в результате комбинированной атаки РФ погибли четыре человека, в том числе медик, 25 — пострадали, повреждены жилые дома, больше всего — на левом берегу города.

Возникли перебои с теплоснабжением и электричеством, на левобережье ввели экстренные отключения света.

По данным Воздушных сил, ночью Россия запустила по Украине 242 дрона и 36 ракет, одна из которых — баллистическая ракета средней дальности с полигона Капустин Яр Астраханской области.