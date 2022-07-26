Массированная атака на юг Украины: Россия нанесла удары по Затоке с 13 самолетов

26 июля, 15:18
Россия нанесла удары по району Затоки с 13 самолетов (Фото:ГСЧС)

Россия нанесла удары по району Затоки с 13 самолетов (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты ударили ракетами по курортному поселку Затока в Одесской области и другим районам с 13 самолетов.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь сил Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат.

По его словам, сначала были нанесены удары самолетами Су-35 или Су-30 с акватории Черного моря.

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«Базирование самолетов — аэродром Ахтубинск. Около полпятого были тремя этими самолетами нанесены удары ракетами Х-59, вылетело пять ракет по преимущественно Одесской области, район Затоки и другие места», — отметил Игнат.

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Он сказал, что через полчаса 10 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли еще восемь ударов ракетами Х-22 с акватории Черного моря.

«Уже в районе 5 часов утра, через полчаса сразу же 10 самолетов Ту-22М3, это дальние бомбардировщики, район их базирования — на севере от Украины, аэродром Шайковка, Россия. Они перелетели в акваторию Черного моря, и оттуда тоже нанесли 8 ударов ракетами Х-22. Преимущественно тоже по Одесской области, район Затоки, где находится всем известный мост», — рассказал Игнат.

Утром во вторник, 26 июля, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по югу Украины, в том числе с применением авиации со стороны Черного моря.

В результате массированного удара российских оккупантов пострадал курортный поселок Затока Одесской области.

В Николаевской области атакована портовая инфраструктура.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Одесская область Ракетные удары Затока Война России против Украины

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