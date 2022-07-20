Россия атаковала ракетами Одесскую область: одну сбила ПВО, вторая попала в заброшенный склад 20 июля, 12:25 Российские оккупанты выпустили по Одесской области две ракеты (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В ночь на среду, 20 июля, российские оккупанты выпустили две ракеты по Одесской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на Оперативное командование Юг.

Ракетный удар был нанесен с применением самолетов Су-35.

Одна из ракет, предположительно Х-59, уничтожена силами противовоздушной обороны, вторая попала в заброшенное складское здание.

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Пожар оперативно ликвидирован спасателями. Человеческих утрат нет.



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