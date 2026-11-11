Российские войска ночью атаковали шесть крупных электроподстанций в четырех областях Украины

11 ноября 2026 года Россия нанесла удары по объектам энергетики в ряде областей Украины (Фото: Управление ГСЧС в Кировоградской области)

В ночь на среду, 11 ноября, войска страны-агрессора России атаковали шесть крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

В результате ударов в Кировоградской и Ровенской областях повреждены линии электропередачи различных классов напряжения.

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Кроме того, войска РФ атаковали предприятие теплоснабжения в Кривом Роге, в результате чего возникли перебои с подачей тепла в жилые дома.

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В Днепропетровской и Житомирской областях зафиксированы удары по объектам железной дороги. Также зафиксированы последствия атаки на Харьков и Херсонскую область. Всего, по данным премьера, в результате ночных атак известно о 14 пострадавших в Украине.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что за ночь российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 163 ударными БПЛА и аппаратами типа Бандероль/Дань-Т. ПВО уничтожила 14 аппаратов Бандероль/Дань-Т и 130 дронов. В Житомирской области повреждены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также АЗС; пять человек ранены.

В Одесской области в результате удара по энергетике 135 тысяч семей остались без электроэнергии.

После российского удара Кривой Рог частично остался без света. В Харькове произошел масштабный пожар.