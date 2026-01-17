Пожар на объекте энергетики после удара шахедами ночью 17 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Одесской области)

Войска страны-агрессора России ночью в субботу, 17 января, нанесли удар дронами по энергетической инфраструктуре Одесской области, на одном из объектов зафиксированы повреждения, сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

В результате атаки возник пожар. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения области работают в штатном режиме, добавил Кипер.

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточнила, что из-за российского удара повреждены также здание и автотранспорт, спасатели уже ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

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Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Ночью Россия атаковала Украину 115 ударными БпЛА, 96 из них были обезврежены ПВО. В результате атаки зафиксировано попадание 16 дронов, сообщали Воздушные силы ВСУ.