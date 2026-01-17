Россия ночью атаковала объекты энергетики Одесской области. Спасатели показали последствия удара — фото
Пожар на объекте энергетики после удара шахедами ночью 17 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Одесской области)
Войска страны-агрессора России ночью в субботу, 17 января, нанесли удар дронами по энергетической инфраструктуре Одесской области, на одном из объектов зафиксированы повреждения, сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.
В результате атаки возник пожар. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения области работают в штатном режиме, добавил Кипер.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточнила, что из-за российского удара повреждены также здание и автотранспорт, спасатели уже ликвидировали пожар. Пострадавших нет.
Ночью Россия атаковала Украину 115 ударными БпЛА, 96 из них были обезврежены ПВО. В результате атаки зафиксировано попадание 16 дронов, сообщали Воздушные силы ВСУ.