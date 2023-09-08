Россия атаковала Одесскую область группой шахедов — силы ПВО сбили 16 8 сентября, 08:00 Сбит иранский дрон Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россияне запустили по югу Украины 20 иранских дронов-камикадзе Shahed в ночь на пятницу, 8 сентября. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россияне запустили беспилотники с юго-восточного и южного направлений — Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

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Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что 14 дронов сбили над Одесской областью, еще два — над Николаевской. Для этого задействовали зенитные ракетные подразделения, истребительную авиацию, мобильные огневые группы и противовоздушную оборону других составляющих Сил обороны.

«Попаданий мы не зафиксировали. К сожалению, есть последствия боевой работы — обломками сбитого беспилотника было повреждено нежилое здание и произошло возгорание сухой травы. Пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал», — рассказала Гуменюк.

Ночью в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу на фоне запуска россиянами иранских дронов-камикадзе Shahed. Кроме Одесской области, взрывы слышали в Сумах. Россия нанесла по городу ракетный удар, попав в частный сектор. Разрушен дом.

