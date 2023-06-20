Удар России по Львову: три трамвая изменили маршрут — Садовый 20 июня, 09:02 Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во вторник, 20 июня в связи с ударом России по Львову три трамвая изменили маршрут.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

«Трамвайные маршруты 3 и 9 закоротили до Академии искусств, а трамвайный маршрут № 4 едет через улицу Городоцкую», — написал он.

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По словам Садового, на эти маршруты выпустили на несколько трамваев меньше, чтобы не увеличивать трафик.

В ночь на вторник, 20 июня, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаками БПЛА. Россия пыталась ударить «шахедами» по Киеву, Львовской области, другим центральным и западным регионам Украины.

Во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры.