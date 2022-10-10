Оккупанты атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе — Вилкул

10 октября, 17:52
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Александр Вилкул (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Александр Вилкул (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Российские оккупанты в понедельник, 10 октября, снова атаковали Кривой Рог, предварительно — дронами-камикадзе.

Последствия массированной ракетной атаки РФ на Украину — онлайн

Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул в Telegram-канале.

«Взрывы в Кривом Роге. Предварительно — дроны-камикадзе Шахиды», — написал он.

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Инфографика: НВ

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в Кременчугском районе сбили две ракеты, три человека пострадали в результате падения обломков.

Воздушная тревога в Украине по состоянию на 18:00 10 октября / Инфографика: скриншот / alerts.in.ua

Страна-террорист РФ утром 10 октября нанесла ракетные удары по Кривому Рогу и Днепру, а также многим другим украинским городам. По состоянию на 17:00 известно о 11 погибших и 89 пострадавших.

В Офисе президента попросили украинцев ограничить потребление электроэнергии в течение пяти часов — с 17:00 до 22:00 — в понедельник, 10 октября.

Это была операция по перегрузке наших систем ПВО – Михаил Подоляк

https://www.youtube.com/embed/BGyZxg3CIv4
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Кривой Рог Ракетные удары Александр Вилкул Война России против Украины Ракетные удары по Кривому Рогу

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