Оккупанты атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе — Вилкул
Александр Вилкул (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
Российские оккупанты в понедельник, 10 октября, снова атаковали Кривой Рог, предварительно — дронами-камикадзе.
Последствия массированной ракетной атаки РФ на Украину — онлайн
Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул в Telegram-канале.
«Взрывы в Кривом Роге. Предварительно — дроны-камикадзе Шахиды», — написал он.
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в Кременчугском районе сбили две ракеты, три человека пострадали в результате падения обломков.
Страна-террорист РФ утром 10 октября нанесла ракетные удары по Кривому Рогу и Днепру, а также многим другим украинским городам. По состоянию на 17:00 известно о 11 погибших и 89 пострадавших.
В Офисе президента попросили украинцев ограничить потребление электроэнергии в течение пяти часов — с 17:00 до 22:00 — в понедельник, 10 октября.