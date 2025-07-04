Заявлено как камера со сбитого над Киевом 4 июля вражеского БпЛА Гербера (Фото: О связи от Сергея Флеш / Telegram)

В ночь на 4 июля страна-агрессор РФ атаковала Киев беспилотниками Гербера , которые имели определенные особенности.

Об этом в пятницу, 4 июля, сообщил военный эксперт Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.

«Важно. Над Киевом было сбито несколько Герберов. Но не простых, а с камерами на подвесе, с CRPA-антенной и самое главное — с радиомодемом», — рассказал Флеш в своем Telegram-канале Про связь от Сергея Флеш.

Реклама

Фото: О связи от Сергея Флеш / Telegram

Фото: О связи от Сергея Флеш / Telegram

Он добавил, что появление таких Гербер в Киеве означает, что где-то рядом есть ретранслятор.

«Передача видео на 300 км до РФ нереальна, и даже 100 км до Беларуси маловероятна на этом диапазоне. Строить MESH-цепочку из Гербер-ретрансляторов в РФ можно, но это рискованно и сложно», — пояснил эксперт.

Он также обратился к профильным структурам с призывом взять этот вопрос на контроль.

Фото: О связи от Сергея Флеш / Telegram

Гербера имитирует дроны Shahed-136 или Герань-2 и массово используется Россией для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

По данным ГУР МО, Герберы изготавливают из фанеры и пенопласта, поэтому дрон в десятки раз дешевле шахеда. В то же время наполнение беспилотника состоит из компонентов иностранного производства, завезенных из Китая через третьи компании. Россияне собирают Герберы по китайскому прототипу производства Skywalker Technology Co., Ltd.

В ночь на пятницу, 4 июля, армия РФ массированно атаковала Киев шахедами, крылатыми ракетами и баллистикой. Падение обломков и пожары зафиксированы в ряде районов города. Россия запустила рекордные 550 целей, большинство из них были направлены на Киев, подтвердили в Воздушных силах.