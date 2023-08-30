Удар РФ по Киеву: погибли два охранника, возросло число раненых 30 августа, 07:20 Сбитие дрона-камикадзе Shahed над Киевом, 2 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В результате атаки России на Киев в ночь на среду, 30 августа, из-за падения обломков погибли двое охранников предприятия. Им было 26 и 36 лет.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Количество пострадавших из-за падения обломков в разных районах столицы возросло до трех. Они получили ранения различной степени тяжести. Людям оказали медицинскую помощь, двух госпитализировали.

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Ночью Россия нанесла по Украине массированный удар ракетами и дронами. В ряде регионов прогремели взрывы, сообщали о работе ПВО. Над Киевом сбили более 20 воздушных целей — обломки упали в Дарницком и Шевченковском районах.