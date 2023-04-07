Россияне атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами, количество раненых выросло до семи
Последствия обстрела Херсонщины (Фото:Александр Прокудин/Telegram)
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что 6 апреля россияне атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами.
Три удара российской авиации были зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому. Прокудин отметил, что в настоящее время известно о семи раненых.
Подробная информация о потерпевших и объемах разрушений уточняется.
5 апреля заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский говорил, что в регионе остается сложная ситуация с безопасностью, а количество обстрелов за последние двое суток возросло.