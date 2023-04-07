Россияне атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами, количество раненых выросло до семи 7 апреля, 05:21 Последствия обстрела Херсонщины (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что 6 апреля россияне атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами.



Три удара российской авиации были зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому. Прокудин отметил, что в настоящее время известно о семи раненых.

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Подробная информация о потерпевших и объемах разрушений уточняется.

5 апреля заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский говорил, что в регионе остается сложная ситуация с безопасностью, а количество обстрелов за последние двое суток возросло.

