РФ ударила дроном по автомобилю в Харьковской области: погиб ребенок, еще один ранен

На Харьковщине в результате ночных российских обстрелов погибли два человека, еще 11 получили ранения, среди них — дети. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в Национальной полиции Украины.

В результате атаки вражеского дрона на гражданский автомобиль возле села Одноробовка Богодуховского района погиб 8-летний мальчик. Еще два человека — 4-летний мальчик и 40-летний мужчина — получили ранения, а 36-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Ночью несколько районов Харькова атаковали вражеские беспилотники. Попадания произошли на территории гражданского предприятия, в здании спорткомплекса и в жилых кварталах.

В Купянском районе, который подвергся интенсивным обстрелам из различного оружия, погиб 59-летний гражданский мужчина. Кроме того, двое мужчин и три женщины получили ранения.

Женщина 46 лет получила ранения от осколков стекла, а трехлетний ребенок испытал острую реакцию на стресс.

Фото: Национальная полиция Украины / Telegram

В ночь на 6 июля (с 20:30 5 июля) российские войска атаковали Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области и 157 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами.

Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 19 локациях, а также падение сбитых — на двух локациях.