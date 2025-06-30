ГСЧС показала последствия российской атаки дронами на Харьковскую область 30 июня 2025 года (Фото: ГСЧС Харьковщины)

В Харьковской области в результате российского обстрела дронами в ночь на понедельник, 30 июня, возникли пожары в трех населенных пунктах, сообщает ГСЧС.

В городе Песочин в результате атаки горело здание СТО на площади 50 квадратных метров. Пострадали восемь человек, среди них — ребенок.

Фото: ГСЧС Харьковщины

В Дергачах загорелись складское здание частного предприятия на площади 1000 кв. м и здание агропредприятия на площади 200 кв. м, пострадавших нет.

Фото: ГСЧС Харьковщины

Также возник пожар в селе Курортное Чугуевского района — на территории санатория горела столовая, без пострадавших.

Ранее 30 июня председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о четырех пострадавших в городе Песочин.

Ночью в Харькове были слышены взрывы, мэр Игорь Терехов сообщил о российских ударах за пределами города.