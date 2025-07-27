Россияне атаковали Харьков дронами: прозвучала серия взрывов, есть попадания в жилые районы

27 июля, 00:47
ГСЧС (Фото: .instagram.com/dsns_ukraine)

Поздно вечером 26 июля российские войска в очередной раз атаковали Харьков с помощью ударных беспилотников. Зафиксировано попадание в Шевченковском районе города.

Об этом сообщили руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Синегубов уточнил, что серия взрывов прогремела в Киевском районе Харькова. По его словам, город находится под очередной атакой дронов-камикадзе. РФ атаковала город ударными беспилотниками типа Герань, горит частный дом в Киевском районе и еще одно здание в Шевченковском. Информация о пострадавших не поступала.

Мэр города Терехов сообщил, что в результате удара в Киевском районе горит частный дом.

Также зафиксировано попадание в Шевченковском районе города. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

На месте работают экстренные службы и пожарные.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины БПЛА

