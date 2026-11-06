РФ ударила беспилотниками по энергетической инфраструктуре в Белой Церкви — горсовет

6 ноября, 00:20
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В Белой Церкви российские дроны ударили по энергетической инфраструктуре (Фото: REUTERS/Lee Jae-Won/File Photo)

В Белой Церкви российские дроны ударили по энергетической инфраструктуре (Фото: REUTERS/Lee Jae-Won/File Photo)

Вечером в четверг, 5 ноября, российские войска нанесли удар тремя реактивными беспилотниками по энергетической инфраструктуре Белой Церкви.

Об этом сообщили в городском совете.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. В то же время в горсовете подчеркнули, что ситуация остается опасной — сохраняется высокий риск повторных атак.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от ударов России пострадала каждая электростанция в Украине.

Он отметил, что Украина срочно нуждается в современном электротехническом оборудовании, а также в дизельных и газовых генераторах. По словам Зеленского, помочь с этим могут компании из Испании и Латинской Америки.

3 ноября Укрэнерго заявило об одной из самых масштабных российских атак на энергетику Украины. За сутки россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергообъекты, использовав «беспрецедентное количество средств поражения». В ряде регионов, в частности в Киеве и области, были введены аварийные отключения света.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после российских атак на энергосистему в столице сложилась чрезвычайно сложная ситуация с электроснабжением. В районах, где ситуация с отсутствием электричества наиболее тяжелая, разворачивают пункты обогрева.

«В городе, в районах, где сложилась наиболее острая ситуация с отсутствием электроэнергии, разворачивают пункты обогрева, где жители смогут зарядить телефоны и другие устройства, а также выпить горячего чая», — написал мэр.

В то же время Киевводоканал сообщал, что столица временно осталась без водоснабжения. Там также предупредили, что после восстановления электроснабжения потребуется время на запуск оборудования, заполнение водопроводных сетей и стабилизацию давления.

4 ноября в Киеве полностью восстановили водоснабжение. Энергетики также сообщили о возвращении столицы и области к графикам отключения света после аварийных обесточиваний.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Киевская область Отключения света Война России против Украины Белая Церковь удары по энергетике

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