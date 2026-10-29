Автобус в Запорожье после российского удара FPV-дроном, 29 октября 2026 года (Фото: Скриншот видео / Запорожская ОВА)

В четверг, 29 октября, войска страны-агрессора России нанесли удары FPV-дронами по муниципальному автобусу и маршрутке в Запорожье , пострадали пять человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Обновлено в 12:45. Семикин позже сообщил, что россияне также FPV-дроном попали в маршрутное такси в центре Запорожья. На данный момент известно об одном раненом.

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Фото: Запорожская ОВА

В результате атаки на автобус четыре человека получили ранения.

Семикин опубликовал видео удара, на котором видно задымление в автобусе, двигавшемся по проезжей части.

Позже оккупанты нанесли еще один удар по Запорожью, в результате чего были повреждены 15 транспортных средств, склад и линия электропередачи. На месте удара возник пожар, пострадали два человека, сообщает ОВА.

Примерно в это же время войска РФ атаковали реактивным беспилотником железнодорожный вокзал в Днепре. Удар пришелся по платформе, где находился поезд Днепр — Запорожье. Погибли по меньшей мере 13 человек, сообщала Днепропетровская областная военная администрация.