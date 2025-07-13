РФ атаковала Шосткинскую общину дронами: ранены двое мужчин, горели нежилые помещения

13 июля, 00:56
Предварительная атака на Сумщину (Фото: t.me/grigorov_oleg)

Около 22:00 12 июля российские войска нанесли массированный удар дронами по гражданской инфраструктуре Шосткинской общины на Сумщине.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Владимир Григоров.

В результате атаки вспыхнули пожары в нежилых помещениях. По данным очевидцев, в Шостке прозвучало 10−12 взрывов.

Позже временно исполняющая обязанности председателя Шосткинской РГА Оксана Тарасюк подтвердила, что в результате удара ранены двое мужчин. Обстоятельства происшествия и масштаб повреждений пока уточняются.

Шосткинская громада, как и вся приграничная Сумщина, регулярно подвергается вражеским обстрелам со стороны российских оккупационных войск, которые систематически атакуют гражданскую инфраструктуру.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Сумская область Сумы Шостка Война России против Украины

Поделиться:

