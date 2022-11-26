РФ ударила по Купянску из артиллерии, есть пострадавший — глава Харьковской ОВА
Последствия удара РФ по Купянску, 23 ноября (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)
Российские войска обстреляли Чугуев, Купянск и Волчанск Харьковской области. В результате атаки пострадал один человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, оккупанты за прошедшие сутки наносили ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам области.
«Около 17:00 россияне несколько раз попали ракетами С-300 по Чугуеву, есть повреждения нежилых помещений. Без пострадавших. После полуночи в результате ударов по Купянску возникли пожары шести гаражей. Пострадавших тоже нет», — написал Синегубов.
Он отметил, что утром в субботу, 26 ноября, оккупанты снова нанесли артиллерийские удары по Купянску. Предварительно один пострадавший. Детали уточняются.
Кроме того, около 10:00 враг из реактивных систем залпового огня обстрелял город Волчанск Чугуевского района.
«Повреждения получили жилые дома, частные автомобили, складские помещения и магазины. Предварительно — никто не пострадал», — добавил глава ОВА.