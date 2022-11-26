РФ ударила по Купянску из артиллерии, есть пострадавший — глава Харьковской ОВА 26 ноября, 10:31 Последствия удара РФ по Купянску, 23 ноября (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Российские войска обстреляли Чугуев, Купянск и Волчанск Харьковской области. В результате атаки пострадал один человек.



Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.



По его словам, оккупанты за прошедшие сутки наносили ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам области.



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«Около 17:00 россияне несколько раз попали ракетами С-300 по Чугуеву, есть повреждения нежилых помещений. Без пострадавших. После полуночи в результате ударов по Купянску возникли пожары шести гаражей. Пострадавших тоже нет», — написал Синегубов.

Он отметил, что утром в субботу, 26 ноября, оккупанты снова нанесли артиллерийские удары по Купянску. Предварительно один пострадавший. Детали уточняются.

Кроме того, около 10:00 враг из реактивных систем залпового огня обстрелял город Волчанск Чугуевского района.

«Повреждения получили жилые дома, частные автомобили, складские помещения и магазины. Предварительно — никто не пострадал», — добавил глава ОВА.

