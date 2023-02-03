Россияне активизировались: в ОК Юг сообщили о подготовке РФ к новым ракетным атакам 3 февраля, 11:00 Россия может готовить новую ракетную атаку (Фото:Воздушные силы)

В акватории Черного моря происходит определенное движение кораблей российского Черноморскго флота. Утром в пятницу, 3 февраля, россияне активизировались.



Об этом в комментарии 24 каналу сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

«Сегодня утром уже в море два надводных ракетоносителя с 16 ракетами типа Калибр, которые готовы к использованию. Кроме того, сами маневры корабельной группировки говорят о подготовке к выходу на боевой курс», — отметила она.

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Также накануне наблюдалась активность российской беспилотной разведки вдоль линии южного фронта, в частности Херсонской области. Вчера над Николаевской областью был сбит один из дронов, который РФ запускала с моря.

«Все эти признаки говорят о том, что вполне вероятна и активность авиации, в купе с которой обычно происходят массированные ракетные атаки. Хотя у россиян действительно не такой богатый запас ракет и они могут применить — как изменение тактики — точечные ракетные удары», — добавила Гуменюк.



Накануне Гуменю сообщала, что вполне вероятно, что Россия готовится к новой ракетной атаке на территорию Украины.