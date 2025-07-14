Российский диктатор Владимир Путин в ближайшие 60 дней намерен активизировать усилия по полному захвату областей Украины , в которых его войска сохраняют позиции, пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, войска РФ намерены выйти на административные границы регионов, частично подконтрольных оккупантам.

Во время телефонного звонка Путина и президента США Дональда Трампа 3 июля глава Кремля четко дал понять, что планирует эскалацию войны в Украине.

Реклама

«Он хочет забрать всю территорию [Украины]», — сказал Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону вскоре после разговора с Путиным, сообщили источники Axios.

Именно результаты разговора с диктатором подтолкнули Трампа к решению о поставках Украине нового оружия, включительно с вооружением для наступления и дальнобойными ракетами, о чем, как ожидается, президент США объявит 14 июля.

Трамп и Путин провели телефонный разговор 3 июля. После этого президент США заявил, что разочарован разговором с российским диктатором, который, по его словам, не хочет прекращать войну против Украины.

В настоящее время войска страны-агрессора РФ активизировали усилия по выходу на административные границы Днепропетровской области, захватив несколько населенных пунктов вблизи границы.

Глава ГУР Кирилл Буданов 11 июля заявил, что россияне получили задание зайти на территорию Днепропетровщины и создать там буферную зону глубиной 10 км. В ВСУ 13 июля сообщили, что боевые действия приблизились к админгранице, однако россиян на территории Днепропетровщины нет.

В целом армия оккупантов имеет позиции в шести областях Украины — Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.