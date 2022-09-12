Россия активизировала присутствие четырех больших десантных кораблей в Черном море 12 сентября, 03:38 Россия запускает ракеты по украинским городам с моря (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)

Россия с Черного моря угрожает 14 боевыми кораблями. Среди которых четыре надводных ракетоносителя, снаряженные уже 26 Калибрами, активизировано присутствие четырех больших десантных кораблей.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



"В Черном море продолжают пребывание в ракетнобезопасных для себя районах (близ южного побережья Крыма) 14 боевых кораблей вражеского флота, среди которых 4 надводных ракетоносителя, снаряжены уже 26 Калибрами. Внезапно было активизировано присутствие 4 больших десантных корабля», — говорится в сообщении.

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По прогнозам военных, из-за шторма в море "вражеский десант, несмотря на его количественное присутствие, качественно не может реализовать сумасшедшие задачи».

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Командование отметило, что остается опасность подрыва в прибрежных водах и на некоторых участках побережья.

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