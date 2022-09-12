Россия активизировала присутствие четырех больших десантных кораблей в Черном море

12 сентября, 03:38
Поделиться:
Россия запускает ракеты по украинским городам с моря (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)

Россия запускает ракеты по украинским городам с моря (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)

Россия с Черного моря угрожает 14 боевыми кораблями. Среди которых четыре надводных ракетоносителя, снаряженные уже 26 Калибрами, активизировано присутствие четырех больших десантных кораблей.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

"В Черном море продолжают пребывание в  ракетнобезопасных для себя районах (близ южного побережья Крыма) 14 боевых кораблей вражеского флота, среди которых 4 надводных ракетоносителя, снаряжены уже 26 Калибрами. Внезапно было активизировано присутствие 4 больших десантных корабля», — говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также:
«Высокоточное оружие — на грани». У армия РФ сложности с ракетами: Искандеры и Калибры заканчиваются — ГУР

По прогнозам военных, из-за шторма в море "вражеский десант, несмотря на его количественное присутствие, качественно не может реализовать сумасшедшие задачи».

Читайте также:
В Черном море корабль ВМС Румынии подорвался на дрейфующей мине

Командование отметило, что остается опасность подрыва в прибрежных водах и на некоторых участках побережья.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Черное море Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Черноморский флот РФ Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X