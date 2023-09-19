Россия активизировала операции вокруг Днепровских островов в Херсонской области — разведка Британии 19 сентября, 09:26 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

В Британской разведке заявили, что Россия активизировала свои операции в районе островов в нижнем течении Днепра в Херсонской области.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 19 сентября.

Отмечается, что этот участок перешел под ответственность вновь созданного 40-го армейского корпуса РФ.

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По данным отчета, ожесточенные бои вокруг Днепровских островов продолжаются в течение первой половины сентября. При этом, как украинские, так и российские войска совершили рейды на лодках на противоположные берега реки.

Однако количество задействованных российских сил является небольшим по сравнению с другими участками фронта.

Разведчики отмечают, что обе стороны считают этот район стратегически важным, поскольку это дает возможность отвести подразделения противника от боев в Запорожской и Донецкой областях.

Ранее Генштаб сообщал, что на каскаде островов между левым и правым берегами Днепра в Херсонской области есть окруженная со всех сторон «серая зона». Там украинские и российские военные в течение нескольких месяцев подряд вели «тихую войну» за преимущество на реке.

14 июля Силы специальных операций сообщили, что украинские военные постепенно устанавливают контроль над островами в нижнем течении Днепра, не проводя масштабных десантных операций и избегая потерь. Для этого бойцы используют современную технику и небольшие подразделения.