Войска РФ активизировали обстрелы приграничья Черниговской области 21 июля, 16:57 Черниговская область (Фото:Оперативне командування «Північ» / Operational Command «North»)

В четверг, 21 июля войска РФ активизировали обстрелы приграничья Черниговской области.

Об этом сообщает Оперативное командование Север в Facebook.

«Огонь с территории России начал вестись с полуночи. Были зафиксированы шесть взрывов, вероятно, из миномета 120 мм по территории Новгород-Северского района», — говорится в сообщении.

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Кроме того, с 08.26 до почти девяти часов утра сообщено еще о четырех выходах на территории России и соответственно четырех приходах уже на территории Украины в том же районе. Стреляли из самоходных артиллерийских установок ( САУ).

Также с 11:40 российские войска начали обстрел окрестности села Николаевка, где зафиксировано 20 взрывов, предположительно из миномета калибра 120 мм. В это же время произведен обстрел, сходный с реактивной системой залпового огня (РСЗО) по территории Семеновской общины. Насчитано восемь приходов.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация пока не поступала.

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