Российские войска сбросили авиабомбу на Херсонскую область, три человека погибли 8 сентября, 13:04 Последствия удара РФ (Фото:https://t.me/Klymenko_MVS)

В пятницу, 8 сентября, российские войска сбросили авиабомбу на Херсонскую область, в результате погибли три человека.

Об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, в Одрадокаменке российская авиабомба убила трех гражданских — двух женщин и мужчину. Четверо местных жителей получили ранения.

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Клименко заявил, что следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры работают над ликвидацией последствий обстрела. Фиксируют очередное военное преступление РФ.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсонскую область. В частности, во вторник, 5 сентября, обстреляли село Токаревка. В результате ранения получил 65-летний мужчина.