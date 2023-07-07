Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область шахедами, погибли два человека — фото

7 июля, 08:48
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В результате российской атаки погибли два человека (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

В результате российской атаки погибли два человека (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Ночью, в пятницу, 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область шахедами, погибли два человека.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

По его словам, шесть беспилотников сбили защитники из ПвК Восток.

Глава области заявил, что обломки одного из них упали на авто, которое ехало по трассе, погибли двое мужчин.

Видео дня

t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Загорелась сухая трава. Спасатели потушили пожар.

Еще один БпЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе. Произошел пожар. Его потушили сотрудники ГСЧС. Никто не пострадал.

По Никополю агрессор ударил из тяжелой артиллерии. Люди целы.

Сумская ОВА сообщила в Telegram, что в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья. Зафиксировано 103 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Глуховская, Эсманская, Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская общ.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины шахеды

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