Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область шахедами, погибли два человека — фото 7 июля, 08:48 В результате российской атаки погибли два человека (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Ночью, в пятницу, 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область шахедами, погибли два человека.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

По его словам, шесть беспилотников сбили защитники из ПвК Восток.

Глава области заявил, что обломки одного из них упали на авто, которое ехало по трассе, погибли двое мужчин.

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Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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