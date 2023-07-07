Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область шахедами, погибли два человека — фото
В результате российской атаки погибли два человека (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)
Ночью, в пятницу, 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область шахедами, погибли два человека.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.
По его словам, шесть беспилотников сбили защитники из ПвК Восток.
Глава области заявил, что обломки одного из них упали на авто, которое ехало по трассе, погибли двое мужчин.
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