«Прилеты» были рядом с админзданием. Российские оккупанты обстреляли Сумскую область из артиллерии
Последствия обстрела (Фото:t.me/Zyvytskyy)
Во вторник, 29 ноября, российские оккупанты обстреляли Сумскую область из ствольной артиллерии.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
«Новослободскою общину российские военные обстреляли из ствольной артиллерии», — написал он.
По его словам, в одном из пограничных сел разорвались девять вражеских снарядов.
В результате пострадало местное агропредприятие. Взрывы частично разрушили крыши и стены в трех складах с зерном.
Также повреждены два трактора и три автомобиля.
«Прилеты» были и рядом с админзданием. Там повреждены окна и электропровода.
Местные жители не пострадали.