«Прилеты» были рядом с админзданием. Российские оккупанты обстреляли Сумскую область из артиллерии 29 ноября, 14:57 Последствия обстрела (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Во вторник, 29 ноября, российские оккупанты обстреляли Сумскую область из ствольной артиллерии.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

«Новослободскою общину российские военные обстреляли из ствольной артиллерии», — написал он.

По его словам, в одном из пограничных сел разорвались девять вражеских снарядов.

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В результате пострадало местное агропредприятие. Взрывы частично разрушили крыши и стены в трех складах с зерном.

Также повреждены два трактора и три автомобиля.

«Прилеты» были и рядом с админзданием. Там повреждены окна и электропровода.

Местные жители не пострадали.