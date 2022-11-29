«Прилеты» были рядом с админзданием. Российские оккупанты обстреляли Сумскую область из артиллерии

29 ноября, 14:57
Поделиться:
Последствия обстрела (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Последствия обстрела (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Во вторник, 29 ноября, российские оккупанты обстреляли Сумскую область из ствольной артиллерии.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

«Новослободскою общину российские военные обстреляли из ствольной артиллерии», — написал он.

Читайте также:
«Мы были как в мышеловке. Очень опасной». Чего боятся, как живут и готовятся к зиме на освобожденной части Донецкой области — репортаж НВ

По его словам, в одном из пограничных сел разорвались девять вражеских снарядов.

Видео дня

В результате пострадало местное агропредприятие. Взрывы частично разрушили крыши и стены в трех складах с зерном.

Также повреждены два трактора и три автомобиля.

«Прилеты» были и рядом с админзданием. Там повреждены окна и электропровода.

Местные жители не пострадали.

https://www.youtube.com/watch?v=p5kyHtDcIw4&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Сумская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X