Боевое дежурство. Россия срочно вывела в Черное море фрегат с Калибрами 24 мая, 14:00 Россия вывела в море фрегат с Калибрами (Фото:daevon29/www.flickr.com)

Россия срочно вывела в Черное море фрегат с Калибрами, об этом сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров в среду, 24 мая.

По его словам, час назад на боевое дежурство в Черном море враг срочно вывел фрегат Адмирал Макаров. Таким образом наготове до восьми Калибров.

«Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги. В регионах, где она объявлена, оставайтесь в укрытиях», — написал он в Telegram.

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20 мая сообщалось, что на боевом дежурстве в Черном море Российская Федерация держит два ракетоносителя, которые имеют восемь ракет Калибр.

С начала мая войска РФ совершили 11 массированных атак с применением ракет и дронов-камикадзе. Оккупанты стараются наносить удары преимущественно ночью, однако могут делать паузы в несколько суток.