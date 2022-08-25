РФ имитировала пуски ракет. В Воздушных силах объяснили рекордное количество тревог 24 августа

25 августа, 13:17
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В Воздушных силах объяснили рекордное количество тревог 24 августа (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Воздушных силах объяснили рекордное количество тревог 24 августа (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Воздушных силах ВСУ заявили, что в среду, 24 августа, Россия более 200 раз поднимала свои самолеты в воздух, из-за чего прозвучало рекордное количество тревог.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Вчера несмотря на то, что было такое большое количество тревог, большая ракетная активность не зафиксирована, но зафиксирована большая авиационная активность. Около 200 авиавылетов зафиксировано 24 августа», — отметил он.

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Игнат рассказал, что вчера войска РФ нанесли восемь ракетных ударов по территории Украины, однако совершали много «имитационных пусков ракет»: самолеты взлетали и совершали маневры в воздухе, имитируя удар.

Он предположил, что план россиян заключался в том, чтобы держать украинцев в напряжении в День Независимости.

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Во время обращения к Совету безопасности ООН 24 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 25 человек, около 50 получили ранения.

Днем был нанесен удар по военной инфраструктуре в городе Миргород Полтавской области.

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Около 15:00 оккупанты ударили по частному дому в Синельниковском районе Днепропетровской области, погиб 11-летний ребенок.

Два «прилета» зафиксированы в Хмельницкой области. Россияне нанесли удары по критической инфраструктуре.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Ракетные удары Самолеты Воздушные силы Война России против Украины Воздушная тревога

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