Под завалами находятся люди. Российские войска ударили ракетой С-300 по Харьковской области, есть попадание в админздание

23 февраля, 12:47
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Последствия одного из вражеских обстрелов (Фото:t.me/synegubov)

Последствия одного из вражеских обстрелов (Фото:t.me/synegubov)

В четверг, 23 февраля, российские войска ударили по Купянскому району Харьковской области, есть попадание в административное здание.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Предварительно, ракетой С-300. Есть попадание в административное здание. Ранение получил гражданский мужчина, который находился рядом со зданием», — написал он.

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По словам главы области, под завалами сейчас находятся минимум два человека. На месте работают спасатели. Информация уточняется.

В четверг, 23 февраля, российские войска ударили по Купянску, в результате атаки получили ранения две гражданские женщины.

https://www.youtube.com/watch?v=SVFTezCpMwo&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Харьковская область ЗРК С-300 Купянск Война России против Украины

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